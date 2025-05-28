Güngören'de Dershane Reklam Panosu Düştü - Son Dakika
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Güngören'de Dershane Reklam Panosu Düştü

Güngören\'de Dershane Reklam Panosu Düştü
28.05.2025 18:47  Güncelleme: 19:02
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Güngören Merkez Mahallesi'nde bir dershaneye ait reklam panosunun düşmesi sonucu çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olayda yaralanan kimse olmadı, ancak güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.

Güngören'de bir dershaneye ait binaya asılı reklam panosu düştü. Çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Olay, Güngören Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir dershaneye ait reklam panosu düştü. Paniğe neden olan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, pano ekipler tarafından kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan Mustafa Şahin, "Rüzgardan dolayı panonun vidası gevşemiş. Allah'tan kimseye bir şey olmadı, sıyırdı geçti. Herhangi bir yaralı yok ama bir panik var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güngören'de Dershane Reklam Panosu Düştü - Son Dakika

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