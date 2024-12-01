Güngören'de Göçük Altında Kalan İşçiye Ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Güngören'de Göçük Altında Kalan İşçiye Ulaşıldı

Geniş Video İzle

Güngören'de çöken binada 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

01.12.2024 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de çöken binada enkaz altında kalan işçiye ulaşıldı

İSTANBUL - Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları esnasında çöken binada göçük altında kalan 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına devam edilen binanın çökmesiyle göçük altında kalan Zekeriya Yılmaz'ı arama çalışmalarında 3'üncü güne gelindi. Enkaz altında kalan Yılmaz'a ulaşmaya çalışan ekiplerin arama çalışmalarına özel eğitimli kurtarma köpeklerinin de kullanıldı. Zekeriya Yılmazı'ın cansız bedenine 18.30 sıralarında ulaşıldı. İşçinin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları başladı.

Güngören\'de Göçük Altında Kalan İşçiye Ulaşıldı
Kaynak: İHA

Zekeriya Yılmaz, İş Kazası, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güngören'de Göçük Altında Kalan İşçiye Ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
14:30 Hastanede insanların duygularını suistimal eden dilenci sert kayaya çarptı Hastanede insanların duygularını suistimal eden dilenci sert kayaya çarptı
14:13 Beşiktaş’ta neler oluyor Samet Aybaba’nın imzası kullanılarak transfer yapılmış Beşiktaş'ta neler oluyor? Samet Aybaba'nın imzası kullanılarak transfer yapılmış
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
13:47 Ürünler yarı fiyatına indi, vatandaşlar birbirini ezdi Ürünler yarı fiyatına indi, vatandaşlar birbirini ezdi
13:42 Korkutan deprem uyarısı, Türkiye’de 24 il büyük tehlike altında Korkutan deprem uyarısı, Türkiye'de 24 il büyük tehlike altında
13:39 Beşiktaş’tan ayrılan Samet Aybaba’dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum Beşiktaş'tan ayrılan Samet Aybaba'dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum
13:38 600 lira için yaşlı çiftin el ve ayaklarını bantlayarak işkence yaptılar 600 lira için yaşlı çiftin el ve ayaklarını bantlayarak işkence yaptılar
13:31 Usulsüz çakarlı araç kullananlara 96 bin lira ceza uygulanacak Usulsüz çakarlı araç kullananlara 96 bin lira ceza uygulanacak
13:06 Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri’de hastaneye kaldırıldı Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri'de hastaneye kaldırıldı
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:35 Bitlis Valiliği, kentteki gösteri ve toplantıları 2 gün süreyle yasakladı Bitlis Valiliği, kentteki gösteri ve toplantıları 2 gün süreyle yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 21:28:46. #1.11#
SON DAKİKA: Güngören'de Göçük Altında Kalan İşçiye Ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.