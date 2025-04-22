Güngören'de Ses Gelen Binada Tahliye ve İnceleme

Güngören'de kolanlarından ses gelen 6 katlı binada inceleme yapıldı
Tahliye edilen bina havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul Güngören'de kolonlarından ses gelerek tahliye edilen 6 katlı binada inceleme yapıldı. Bina havadan görüntülendi.
Güngören Merkez Mahallesi Cömerttürk Sokak'ta dün akşam saatlerinde 6 katlı binanın bir dairesinin tavanında sıvasında çökme yaşandı. Panikleyen vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler binada inceleme yaptı. Vatandaşların kolonlardan da ses geldi demesi üzerine inceleme sonucu bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Gündüz tekrar binaya gelen belediye ekipleri detaylı inceleme başlattı. Örnek alan ekipler binanın yıkılıp yılmayacağına karar verecekler.
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