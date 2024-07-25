Gurbetçi aile evine giremeden kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Gurbetçi aile evine giremeden kaza yaptı: 1 yaralı

Hollanda'dan memleketi Karaman'a gelen gurbetçi aile, otomobil ile seyir halindeyken aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yapınca bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 7 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

25.07.2024 00:36
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Gurbetçi aile evine giremeden kaza yaptı: 1 yaralı

KARAMAN - Hollanda'dan memleketi Karaman'a gelen gurbetçi aile otomobil ile seyir halindeyken aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yapınca bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Larende Mahallesi Işın Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Işın Çelebi Caddesi üzerinde seyir halindeki A.D. idaresindeki S-720-NJ Hollanda plakalı Mercedes marka otomobil evinin sokağına dönüş yapmak istediği esnada aniden önüne bir çocuk çıktı. Çocuğa çarpmamak için manevra yapan otomobil kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki A.D. isimli kız çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

"Çocuğa çarpmamak için manevra yapınca duvara çarpmış"

Kazayı anlatan Güner Demir, "Araba sola döneceği sırada önüne bir çocuk çıkmış. Arabanın sürücüsü çocuğa çarpmamak için manevra yapınca duvara çarpmış. Kazadan korkan çocuk kaçmış ve ortada yok. Daha Hollanda'dan Karaman'a yeni gelmişti" diye konuştu.

Kazada yaralanan A.D. isimli kız çocuğu ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gurbetçi aile evine giremeden kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gurbetçi aile evine giremeden kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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