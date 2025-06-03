Gürbulak'ta 1.87 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak'ta tek seferde 1 ton 870 kilo uyuşturucu ele geçirdi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 870 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede kapsamında Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda tek seferde, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 5 milyar 609 milyon lira olduğu tespit edilirken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.