Gürcistan'da İktidar Partisine Karşı Protestolar: 2 Muhalefet Lideri Gözaltında - Son Dakika
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Gürcistan'da İktidar Partisine Karşı Protestolar: 2 Muhalefet Lideri Gözaltında

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te iktidar partisine karşı düzenlenen gösterilerde 2 muhalefet lideri gözaltına alındı. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda halk, hükümetin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini askıya almasına ve iktidar partisine karşı hile yapıldığı iddialarına karşı sesini yükseltti.

03.02.2025 14:12
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te iktidar partisine karşı düzenlenen gösterilerde 2 muhalefet lideri gözaltına alındı.

Gürcistan'da İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin Ekim 2024'te düzenlenen parlamento seçimlerinde zafer ilan etmesi nedeniyle ülkede başlayan protestolar Kasım ayından bu yana devam ediyor. Dün akşam düzenlenen kitlesel gösteride binlerce kişi başkent Tiflis'te sokaklara döküldü. Tiflis'in kuzeyinde toplanan kalabalık şehrin çıkışındaki otoyolu kapattı. Göstericiler daha sonra Tiflis'in merkezindeki parlamento binasının önünde protestolarına devam etti.

Polisin müdahale ettiği protestolarda çok sayıda gösterici ile Avrupa yanlısı Akhali partisinin lideri Nika Melia ve muhalefetin önde gelen isimlerinden eski Tiflis Belediye Başkanı Gigi Ugulava gözaltına alındı. Melia'nın avukatı tarafından yapılan açıklamada "idari suçtan" gözaltına alındığı ve mahkemeye çıkacağını taahhüt etmesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, barışçıl protestoculara, gazetecilere ve politikacılara yönelik acımasız baskının kabul edilemeyeceğini belirti. Kallas, "Gürcistan, aday bir ülkeden beklenen her şeyin gerisinde kalıyor. AB, Gürcistan halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yanında" dedi.

Gürcistan'da hükümet 28 Kasım 2024'te, müzakerelerin "şantaj aracı" olarak kullanıldığını gerekçe göstererek 2028 yılının sonuna kadar AB katılım görüşmelerinin askıya alınmasına karar vermişti.

Muhalif gruplar, Ekim 2024'teki parlamento seçimlerinde hile yapılması sonucu iktidar partisinin konumunu koruduğunu belirtiyor. İktidar partisinin getirdiği bazı yasalara karşı çıkan muhalifler ayrıca partinin ülkeyi Avrupa Birliği'ne katılmasını engelleyerek Rusya tarafına çekmeye çalıştığını ifade ediyor. - TİFLİS

Kaynak: İHA

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