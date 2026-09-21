Gürcistan uyruklu adam Manavgat'ta yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika
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Gürcistan uyruklu adam Manavgat'ta yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

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Gürcistan uyruklu adam Manavgat\'ta yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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Manavgat'ın Karabük Mahallesi'nde 20 yıldır yaşayan ve mahallelilere yardım eden Gürcistan uyruklu adam, yalnız yaşadığı evde hareketsiz bulundu; sağlık ekipleri adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız beden, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde mahalle sakinlerine günlük işlerinde yardım ederek yaşamını sürdüren Gürcistan uyruklu şahıs, yaşadığı evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Manavgat'ın Karabük Mahallesi'nde Gürcistan uyruklu Akıph Movlanov'un (47) yaşadığı eve gelen Beşkonak Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekipleri, Movlanov'u yalnız yaşadığı evde sırtüstü hareketsiz vaziyette yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Movlanov'un cansız bedeni, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

20 yıldır Karabük Mahallesi'nde yaşıyordu

Gürcistan uyruklu Akıph Movlanov'un 20 yıldır Karabük Mahallesi'nde yaşadığı, raftingcilere ve mahalle sakinlerine günlük işlerinde yardım ettiği, kimsesi olmadığı için barınma ve yiyecek ihtiyacının mahalle sakinleri tarafından karşılandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Gürcistan3. SayfaManavgatKarabükAntalyaGüncelYaşamOlaySon Dakika

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