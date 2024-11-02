Bursa'nın Gürsu ilçesinde kamyonetin arkasına asılarak seyahat eden gençler, ölüme davetiye çıkardı.
Olay, 35'lik yol üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin arkasına asılan duyarsız gençlerin tehlikeli yolculuğu, vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza tehlikesini umursamayan gençlerin pişkin halleri görenleri hayrete düşürürken, o anlar yürekleri ağızlara getirdi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Gürsu'da Tehlikeli Seyahat - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?