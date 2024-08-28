Gürültü iddiasıyla öldürülen çocuğun cenazesi teslim edildi, katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Gürültü iddiasıyla öldürülen çocuğun cenazesi teslim edildi, katil zanlısı yakalandı

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Gaziantep'te gürültü yaptığı iddiasıyla mahalledeki manav tarafından pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Katil zanlısı esnaf M.T. ise yakalandı.

28.08.2024 12:42
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Gürültü iddiasıyla öldürülen çocuğun cenazesi teslim edildi

Katil zanlısı yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te gürültü yaptığı iddiasıyla mahalledeki manav tarafından pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Katil zanlısı esnaf M.T. ise yakalandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır aynı mahallede esnaflık yapan manav M.T. tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, sabah saatlerinde adli tıptaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlısı gözaltına alındı

Katil zanlısı M.T. ise yakalandı. Katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Bayındır, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gürültü iddiasıyla öldürülen çocuğun cenazesi teslim edildi, katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

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