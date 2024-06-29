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Gürün'de otomobil takla attı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Sivas'ın gürün ilçesinden kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Kaynarca mevkiinde meydana geldi. Y.E.K. idaresindeki 06 ENH 59 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sürücü ile birlikte P.K., A.K., Z.K, ve Y.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.