Güvenlik bina kapılarını kilitledi, öğrenciler eylem için camlardan çıktı - Son Dakika
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3.Sayfa

Güvenlik bina kapılarını kilitledi, öğrenciler eylem için camlardan çıktı

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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından öğrenciler protesto gösterilerine devam etti. Üniversite yönetimi, eylemleri engellemek için güvenlik görevlilerine ''Kapıları kilitleyin'' talimatı verdi. Ancak öğrenciler, kapıların kapanmasının ardından binanın pencerelerinden aşağı inmek zorunda kaldı.

24.03.2025 12:25
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğrencilerin protestoları devam ediyor.

KAPILAR KAPANDI, PENCERELERDEN ÇIKTILAR

Özellikle Maçka Kampüsü'nde yoğunlaşan eylemler sırasında, üniversite yönetiminin güvenlik görevlilerine "Kapıları kilitleyin" talimatı verdiği öğrenildi.Kapıların kapanmasıyla binada mahsur kalan öğrencilerin, dışarı çıkabilmek için pencerelerden aşağı indiği görüldü.

Güvenlik bina kapılarını kilitledi, öğrenciler eylem için camlardan çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güvenlik bina kapılarını kilitledi, öğrenciler eylem için camlardan çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Murat Çil:
    Bu soytarılar derhal okuldan uzaklaştırılmalılar tek tek tespit edilip ilişkileri kesilmeli derhal ivedi şekilde 452 258 Yanıtla
  • Efem0909:
    Atıverin üniversiteden Boşuna devletin üniversitesini bari meşgul etmesinler para aldıkları için eyleme çıkmak zorunda kalıyorlar Önemli olan devletin malına zarar vermek bu olayların imamoğu ile alakası yok 353 186 Yanıtla
  • kenan sar:
    yuh ya bu kadar d olmaz bırakın öğrencileri haklarını arasınlar 149 274 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    kim karışıyorsa bu olaylara kaydını silin olsun bitsin 189 86 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Kendi ülkesine zarar vereni, okutan, doyuran, hatta sanatçı eden, fenomen eden, baş tacı eden, makam, mevki, para sahibi eden tek ülkeyiz dünyada. Başka yok. Kendi vatanı için dürüst çalışan, icat yapan, buluş bulan, canını malını feda eden yiğitleri de anında yok eden tek ülkeyiz, başka yok dünyada. 200 49 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    siz çiçekleri kopardınız diye bahar gelmeyecek değil 109 116 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    butun okulu ustune bir seyler ortmeyi akil edemediler mi. eyvah simdi o rektor yufus yusuf.. 65 113 Yanıtla
  • 78908900:
    Özenti duyduğunuz AB 'de yolsuzluğa rüşvete bulaşmış hiç bir siyasiyi içlerinde tutmazlar bu tür yolsuzluğa bulaşanı savunmak bizim ülkemiye has özellik (.Yazdıklarım bütün siyasileri bağlar .) 144 19 Yanıtla
  • 159756Sr:
    paralı troller dolmuş yine buraya 89 59 Yanıtla
  • Fiko D:
    Anaları babaları ne umutlarla göndermiştir bunları bu okullara, (dürüst vatan millet sevdalısı öğrencileri tenzih ederim) 69 30 Yanıtla
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