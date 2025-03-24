Güvenlik bina kapılarını kilitledi, öğrenciler eylem için camlardan çıktı

Ramazan Demirci:

Kendi ülkesine zarar vereni, okutan, doyuran, hatta sanatçı eden, fenomen eden, baş tacı eden, makam, mevki, para sahibi eden tek ülkeyiz dünyada. Başka yok. Kendi vatanı için dürüst çalışan, icat yapan, buluş bulan, canını malını feda eden yiğitleri de anında yok eden tek ülkeyiz, başka yok dünyada.