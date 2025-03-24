İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğrencilerin protestoları devam ediyor.
Özellikle Maçka Kampüsü'nde yoğunlaşan eylemler sırasında, üniversite yönetiminin güvenlik görevlilerine "Kapıları kilitleyin" talimatı verdiği öğrenildi.Kapıların kapanmasıyla binada mahsur kalan öğrencilerin, dışarı çıkabilmek için pencerelerden aşağı indiği görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Güvenlik bina kapılarını kilitledi, öğrenciler eylem için camlardan çıktı - Son Dakika
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