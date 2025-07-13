Güvenlik Görevlisi Darp Edildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde güvenlik görevlisi, bina duvarına tuvaletini yapan şahsı uyardığı için darp edildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere olay saat 01.00'de Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. 34 GBJ 722 plakalı araçtan 3 kişi inerek cadde üzerinde farklı noktalara işemeye başladı. Şahıslardan birinin binaya tuvaletini yapması üzerine güvenlik görevlisi Turgay S. şahsı uyardı. Bunun üzerine 3 kişi güvenlik görevlisini darp etti. Güvenlik görevlisi binaya girdikten sonra şahıslar bina kapısını tekmelemeye başladı. Saldırı sırasında araçtan inen kadın da dahil olmak üzere 4 kişi saldırı sonrasında geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik görevlisinin şahıslar hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. - ANKARA