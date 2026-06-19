Güvenlik Görevlisi, Gölete Düşen Otizmli Kızı Kurtardı

Başakşehir'de gölete düşen otizmli çocuğu, güvenlik görevlisi kurtardı.

Olay, Başakşehir Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otizmli kız çocuğu henüz bilinmeyen bir nedenle gölete düşerek, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden güvenlik görevlisi hemen suya atlayarak kızı kurtardı. İlk müdahalesi güvenlik görevlileri tarafından yapılan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL