Güvenlik Görevlisi, Gölete Düşen Otizmli Kızı Kurtardı - Son Dakika
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Güvenlik Görevlisi, Gölete Düşen Otizmli Kızı Kurtardı

19.06.2026 18:15
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Başakşehir'de otizmli bir çocuk gölete düşerek boğulma tehlikesi geçirdi, güvenlik görevlisi müdahale etti.

Başakşehir'de gölete düşen otizmli çocuğu, güvenlik görevlisi kurtardı.

Olay, Başakşehir Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otizmli kız çocuğu henüz bilinmeyen bir nedenle gölete düşerek, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden güvenlik görevlisi hemen suya atlayarak kızı kurtardı. İlk müdahalesi güvenlik görevlileri tarafından yapılan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik Görevlisi, Gölete Düşen Otizmli Kızı Kurtardı - Son Dakika

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