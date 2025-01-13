Güvenlik görevlisi kadın, tartıştığı erkek arkadaşının cinsel organını kesti - Son Dakika
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Güvenlik görevlisi kadın, tartıştığı erkek arkadaşının cinsel organını kesti

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Ukrayna'nın Mariupol kentinde bir süpermarket güvenlik görevlisi olan 31 yaşındaki Alena'nın, 36 yaşındaki erkek arkadaşı Denis'i bıçakla ağır yaraladığı öğrenildi. Çiftin gece boyunca alkol aldıktan sonra tartışmaya başladığı ve sabah saatlerinde tartışmanın şiddete dönüştüğü belirtildi.

13.01.2025 10:35  Güncelleme: 10:44
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İşgal altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde yaşanan olay, toplumu şoke etti. Bir süpermarket güvenlik görevlisi olan 31 yaşındaki Alena'nın, 36 yaşındaki erkek arkadaşı Denis'incinsel organını keserek ağır yaraladığı bildirildi.

Polis raporundan edinilen bilgilere göre, olay Alena'nın evinde meydana geldi. Çift, gece boyunca alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktı. Sabah 05:00 sularında tartışmanın şiddete dönüşmesi sonucu Alena, erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

Komşular, gece boyunca evden yüksek sesli tartışma sesleri geldiğini ve ardından çığlıklar duyduklarını belirtti. Alena, olayın ardından durumun ciddiyetini fark ederek hemen ambulans çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Denis'i hastaneye kaldırdı. Doktorların müdahalesiyle hayatta kalan Denis'in durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Polis, evde yaptığı incelemede olayda kullanılan bıçağa ve bazı delillere el koydu. Alena gözaltına alınırken, yaralı Denis'in ifadesi henüz alınamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güvenlik görevlisi kadın, tartıştığı erkek arkadaşının penisini kesti
Güvenlik görevlisi kadın, tartıştığı erkek arkadaşının penisini kesti
Güvenlik görevlisi kadın, tartıştığı erkek arkadaşının cinsel organını kesti

Mariupol, Ukrayna, 3-sayfa, Asayiş, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güvenlik görevlisi kadın, tartıştığı erkek arkadaşının cinsel organını kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin da yok mesela sorun yapmıyor 62 13 Yanıtla
  • Abdullah:
    fazlalığı kesmiş 15 5 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    eh şişede durduğu gibi durmuyor.kapağı açılınca içinden cin çıkiyor. 16 2 Yanıtla
  • monşer null:
    yapılır mı 9 0 Yanıtla
  • Gürcan:
    Bülbül ötmüyor artık 3 4 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    Sondakika sonradan farkettiki anca mesajımı sildi......bazıları arka bahçede seviyordur güreşmeyi.... 1 3 Yanıtla
  • res:
    Kadın bjk li olabilir araştırılsın 0 3 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Çok sevdiğiniz Rus ukraynali 0 0 Yanıtla
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