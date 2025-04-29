Güvercin İş Yerinin Penceresine Sıkıştı

Malatya'nın Darende ilçesinde bir iş yerinin penceresine sıkışan güvercin esnaf tarafından kurtarıldı.

Darende ilçesinde yaşanan olayda, Sanayi Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir iş yerinin penceresine güvercin sıkıştı. Durumu fark eden esnaf iş makinesi ile güvercini kurtarmak için çalışma başlatırken uzun uğraşlar sonrası kurtarılan güvercin doğaya salındı. - MALATYA