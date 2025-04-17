Güzellik merkezi patroniçesi yurt dışına kaçtı - Son Dakika
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Güzellik merkezi patroniçesi yurt dışına kaçtı

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Adana'da güzellik merkezi sahibi, borçlarını ödeyebilmek için yurt dışına kaçtı, çalışanlarını mağdur etti.

17.04.2025 16:12
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Binlerce kişiyi mağdur eden güzellik merkezi patroniçesi borçlarını ödeyebilmek için yurt dışına kaçmış

ADANA - Adana'da binlerce kişiyi mağdur eden ve ardından yurt dışına kaçan güzellik merkezinin sahibinin, çalışanlarının olduğu gruba mesaj atıp, "Ben hala sizin maaşınızı ödemek için mücadele eden bir Sinem'im. Eğer gücüm yeterse. Bu borcu hem rakamla, hem vicdanımla ödemek için var gücümle savaşacağım. Kalbim sizde kaldı" dediği ortaya çıktı.

Kentte 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen Çekinmez'in, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtı.

Bugün sabah haberi alan çalışanlar, erken saatlerde güzellik merkezinin şubelerine gitti. Alacaklarına karşılık iş yerini yağmalayan çalışanlar, işlemlerde kullanılan cihazlar başta olmak üzere bilgisayar, tablo, saksı, masa-sandalye gibi tüm eşyaları çalıp, araçlarına yükledi.

Suç duyurusunda bulunuldu

Çalışanlar, dolandırıldıklarını belirterek Sinem Çekinmez hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

"Planım, cihazları ve malları satarak önce sizlerin maaşlarını, sonra tedarikçi borçlarını ödemek"

Adı dolandırıcılık olaylarına karışan Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, çalışanlarının olduğu gruba mesaj atıp helallik istedi. Çekinmez mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sizlere yazarken kelimeler boğazımda düğümleniyor. Belki de bu cümleler, hayatım boyunca yazmak zorunda kaldığım en ağır satırlar... Çünkü ne anlatacağım bir başarı hikayesi, ne de vereceğim bir müjde var. Sadece kalbim, vicdanım ve size olan sorumluluğumla baş başayım. Biliyorum, son iki aydır hepinizin omzuna fazladan yükler bindirdim. Geciken maaşlar, belirsizlikler, cevapsız kalan sorular. Ama bilin ki ne bir günü rahat uyudum, ne de sizlerin emeğini göz ardı ettim. Sadece nefes almak, toparlanmak, borçlarımı ödemek ve size mahcup olmamak için mücadele ettim. Her yolu denedim. Kredi istedim, destek aradım, kendi adıma kapı kapı dolaştım. Ama çare bulamayınca. Bir anne gibi gördüğüm bu markayı, en azından geride temiz bırakmak için son çare olarak yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Planım, buradaki cihazları ve malları satarak önce sizlerin maaşlarını, sonra tedarikçi borçlarını ödemekti. Kaçmak ya da unutturmak değildi niyetim. Sadece yüzümün daha az eğildiği bir çözüm bulmaktı. Ama dün öğrendim ki, en güvendiğim insanlar, Yıllardır omuz omuza çalıştıklarım, gece gündüz birlikte emek verdiğim kadrom, arkamdan iş yerimi yağmalamış. Bu yaşadığım sadece bir maddi iflas değil. Bu, kalbimde telafisi olmayan bir kırılma. Ben kimseyi yarı yolda bırakmadım. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Bir insanın, bir kadının, bir işverenin en çaresiz yerindeyim. Tek isteğim, kırgınsanız anlayışla karşılarım, ama ne olur bu hikayeye ihaneti değil, gerçeği ekleyin. Ben hala sizin maaşınızı ödemek için mücadele eden bir Sinem'im. Eğer gücüm yeterse. Bu borcu hem rakamla, hem vicdanımla ödemek için var gücümle savaşacağım. Kalbim sizde kaldı."

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Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güzellik merkezi patroniçesi yurt dışına kaçtı - Son Dakika

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