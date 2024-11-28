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Güzellik merkezine silahlı saldırı kamerada

Adana'da güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi, işyeri sahibi sosyal medya üzerinden şüphelileri ihbar edene 300 bin TL vereceğini söyledi

ADANA - Adana'da kimliği belirsiz şüpheliler tarafından bir güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşyeri sahibi ise sosyal medya üzerinden saldırganlarını polise ihbar edene 300 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen kişiler güzellik merkezinin önün gelerek tabanca ile ateş açmaya başladı. Bir şüpheli ateş açarken diğer şüphelide cep telefonuyla onu görüntülemesi güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler daha kaçarak izini kaybettirdi.

İşyeri sahibi E.B. ise sosyal medyadan saldırganları polise ihbar eden kişiye 300 bin TL para ödülü vereceğini açıkladı.

Polis şüphelileri yakalama çalışmasına devam ediyor.