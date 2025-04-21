H.K. Cezaevine Gönderildi

Kütahya'da 'Görevli Memura Mukavemet' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Vefa Mahallesi çevresinde yapılan çalışmalarda, 'Görevli Memura Mukavemet' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.K. (28) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA
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