H.K. Cezaevine Gönderildi

Kütahya'da 'Görevli Memura Mukavemet' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Vefa Mahallesi çevresinde yapılan çalışmalarda, 'Görevli Memura Mukavemet' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.K. (28) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA