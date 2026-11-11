HABAŞ patlamasında DNA eşleşmesi sağlanamayan Barış Güney için arama sürüyor - Son Dakika
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HABAŞ patlamasında DNA eşleşmesi sağlanamayan Barış Güney için arama sürüyor

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HABAŞ patlamasında DNA eşleşmesi sağlanamayan Barış Güney için arama sürüyor
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Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım Pazartesi meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı. Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA eşleştirmesi tamamlandı ancak kayıp işçi Barış Güney'le eşleşme sağlanamadı; enkaz ihtimaliyle arama çalışmaları sürüyor.

HABAŞ Demir Çelik tesislerinde meydana gelen patlamanın ardından, Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığı, kayıp işçi Barış Güney'in arama kurtarma çalışmalarının kapsamlı şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.

Aliağa'da faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım Pazartesi günü meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybederken, 15 işçinin yaralandığı ve kayıp 1 işçi için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın açıklamalarında sözünü ettiği kayıp vatandaşla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara yönelik Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığı, ancak Barış Güney isimli vatandaşla eşleşen herhangi bir DNA örneğine rastlanmadığı öğrenildi.

DNA eşleşmesinin sağlanamaması üzerine, Barış Güney'in enkaz altında bulunabileceği değerlendirilirken, arama kurtarma çalışmalarının da bu ihtimal doğrultusunda kapsamlı şekilde sürdürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA
Adli Tıp KurumuYerel HaberlerDemir ÇelikBarış Güney3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: HABAŞ patlamasında DNA eşleşmesi sağlanamayan Barış Güney için arama sürüyor - Son Dakika
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