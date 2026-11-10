HABAŞ patlamasında ölen işçi Kınacı, Bakan Işıkhan’ın katıldığı törenle defnedildi - Son Dakika
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HABAŞ patlamasında ölen işçi Kınacı, Bakan Işıkhan’ın katıldığı törenle defnedildi

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HABAŞ patlamasında ölen işçi Kınacı, Bakan Işıkhan’ın katıldığı törenle defnedildi
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İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda patlamada hayatını kaybeden 57 yaşındaki Abdulkadir Kınacı, Menemen'deki cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı; Kınacı'nın 4 gün önce işe başladığı öğrenildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerden 57 yaşındaki Abdulkadir Kınacı, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katıldığı cenaze töreniyle toprağa verilen Kınacı'nın 4 gün önce işe başladığı öğrenildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Demir Çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden evli ve 3 çocuk babası Abdülkadir Kınacı (57) için, Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde bulunan Çınarlıdere Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip kılınan namaz sonrası Abdülkadir Kınacı'nın naaşını, başta Bakan Işıkhan olmak üzere cenazeye katılan protokol üyeleri omuzladı. Abdülkadir Kınacı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Çınarlıdere Mezarlığı'na götürüldü.

4 gün önce fabrikada işe başlamış

Meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı'nın, bir pamuk fabrikasından emekli olduğu, 4 gün önce de patlamanın meydana geldiği fabrikada işbaşı yaptığı öğrenildi.

Cenazeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kadir Eyyüp İnan, İzmir Valisi Süleyman Elban, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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