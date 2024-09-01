Habur'da kuyrukta beklemek istemeyen tır sürücüsü trafik polisine takıldı - Son Dakika
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Habur'da kuyrukta beklemek istemeyen tır sürücüsü trafik polisine takıldı

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Irak'a yük götüren bir tır sürücüsü, Habur Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruğunda beklemek istemeyerek ters yönden seyir ederek trafiği tehlikeye attı. Trafik polisi tarafından durdurulan tır şoförüne cezai işlem uygulandı.

01.09.2024 12:53
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Habur'da kuyrukta beklemek istemeyen tır sürücüsü trafik polisine takıldı

ŞIRNAK - Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük götüren bir tır sürücüsü, oluşan tır kuyruğunda beklemek istemedi. Silopi şehir merkezinden ters yönden seyir ederek trafiği tehlikeye atarak tır parkına ulaşmak isteyen tır sürücüsü, trafik polisine takıldı.

Irak'a yük götüren bir tır şoförü oluşan araç kuyruğunda beklemek isteyince Silopi şehir merkezi üzerinden ters yönden gelerek şehir trafiğini tehlikeye atarak Tır Parkı'na gitmek istedi. Trafik güvenliğini sağlayan trafik polisi durumu fark etti. Trafik polisinin uyanık tır şoförünü durdurmasını yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler sosyal medya da büyük ilgi gördü.

Trafik polisi, "Nereden geliyorsun? Ne geziyorsun burada? Ters yönden niye geliyorsun? Sorununuz ne? El alemin akıllısı siz misin? Hiç mi insandan korkmuyorsunuz ya? Mal mı bu kadar insan bekliyor? Senin ki gecikiyor onların ki gecikmiyor mu? El alemin akıllısı sen misin?" şeklinde sorular sordu.

Tır şoförüne, ters yönden gelme, trafik güvenliğini tehlikeye atma suçlarından cezai işlem yapıldığı öğrenilirken, trafik memurunun sağ duyusu vatandaşlar tarafından takdir ile karşılandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Habur'da kuyrukta beklemek istemeyen tır sürücüsü trafik polisine takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Habur'da kuyrukta beklemek istemeyen tır sürücüsü trafik polisine takıldı - Son Dakika
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