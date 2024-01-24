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Hafif ticari araç alev alev böyle yandı - Son Dakika
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Hafif ticari araç alev alev böyle yandı

Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç bir anda alev aldı. Olay anları saniye saniye kaydedildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Hafif ticari araç alev alev böyle yandı
24.01.2024 - 22:21,  Güncelleme: 22:24
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Hafif ticari araç alev alev böyle yandı

HATAY - Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan araç bir anda alev aldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Belen ilçesi İssume Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç alev aldı. Araç sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında araçta maddi hasar oluştu. Aracın alev alev yandığı anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hafif ticari araç alev alev böyle yandı - Son Dakika


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