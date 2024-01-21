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Hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
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Hafif ticari araç alev alev yandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

Hafif ticari araç alev alev yandı
21.01.2024 - 19:59,
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Hafif ticari araç alev alev yandı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde motor kısmında yangın çıkan hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beşköprü Mahallesi, 32 Evler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki Fiat marka hafif ticari aracın motor kısmı alev alev yandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Aracın motor kısmında çıkan yangın maddi hasar oluştururken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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