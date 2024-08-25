Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

25.08.2024 02:54
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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Osman C. yönetimindeki 16 BJB 708 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Sürücü Rahat M.yönetimindeki 16 NTA 14 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Mehmet M. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1\'i ağır 2 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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