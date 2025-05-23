Hafif Ticari Araç Kazası: Patpat ve Minibüse Çarptı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önce patpata sonra minibüse böyle çarptı

HATAY - Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın park halindeki patpata ve minibüse çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Altınözü ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği FİAT marka 52 AAB 954 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki patpata ve minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle patpatta ve minibüste maddi hasar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.