Hafif ticari aracın çarptığı çocuk metrelerce savruldu...O anlar kamerada - Son Dakika
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Hafif ticari aracın çarptığı çocuk metrelerce savruldu...O anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk, metrelerce havaya uçtu. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

27.04.2024 20:07  Güncelleme: 20:16
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Hafif ticari aracın çarptığı çocuk metrelerce savruldu...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk, metrelerce havaya uçtu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Yusuf D. idaresindeki 41 AOK 228 plakalı hafif ticari araç, yola koşarak çıkan 10 yaşındaki Salih G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan çocuk, yere düşerek yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hafif ticari aracın çarptığı çocuk metrelerce savruldu...O anlar kamerada - Son Dakika

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