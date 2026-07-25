Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Diyarbakır-Mardin kara yolu Göksu Barajı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarına devrildi. Kazada kamyon şoförü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yol, bir süre ulaşıma kapalı kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucu kamyon kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.