Hafriyat Kamyonu Eve Girdi: Yaralı Sürücü - Son Dakika
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Hafriyat Kamyonu Eve Girdi: Yaralı Sürücü

Hafriyat Kamyonu Eve Girdi: Yaralı Sürücü

Serdivan'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, boş bir evin içine girdi; sürücü yaralandı.

23.11.2024 15:51
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde rampadan inerken kontrolden çıkan hafriyat kamyonu iki katlı eve girdi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada, odada kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kaza, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 32 Evler Caddesi polis kontrol noktası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. kontrolündeki 42 ASF 934 plakalı hafriyat kamyonu, rampadan indiği esnada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon, Sefer Doğan'a ait iki katlı eve girdi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Eşim başka bir odadaymış kaza esnasında"

Ev sahibi Sefer Doğan, "Ben 1 saat önce çıkmıştım evden. Eşim başka bir odadaymış kaza esnasında" dedi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. Ayrıca, kaza esnasında kamyonun duvarı yıkarak girdiği odada kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hafriyat Kamyonu Eve Girdi: Yaralı Sürücü - Son Dakika

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