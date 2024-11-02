Hafriyat Kamyonu Freni Boşaldı, İş Yerine Girdi

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Avcılar Belediyesine ait hafriyat kamyonu seyir halindeyken freninin boşalması ile iş yerine girdi. Kazada yaralanan olmazken iş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avcılar Belediyesine ait Ş.G. Kontrolündeki 34 SBJ 58 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon park halinde bulunan 34 RC 0468 plakalı araca çarptı ardından bir emlak dükkanına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay anında iş yerinde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kazada yaralanan olmazken iş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL