Hafriyat kamyonu kazasında vefat eden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Hafriyat kamyonu kazasında vefat eden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Hafriyat kamyonu kazasında vefat eden işçi son yolculuğuna uğurlandı
18.07.2026 13:54  Güncelleme: 14:10
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Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait üç hafriyat kamyonunun karıştığı kazada hayatını kaybeden işçi Emre Çelik için cenaze töreni düzenlendi. Kazada fren sisteminin bozulması sonucu kontrolden çıkan kamyon, diğer iki araca çarpmış ve yangın çıkmıştı. Çelik evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu babasıydı.

Ankara'da Büyükşehir Belediyesine ait üç hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden işçilerden Emre Çelik (40) son yolculuğuna uğurlandı.

Keçiören Bağlum'da dün meydana gelen kazada, sürücülüğünü Ömer Sütçü'nün (36) yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait hafriyat kamyonu fren sisteminin bozulması nedeniyle kontrolden çıkmış ve önce Emre Çelik kontrolündeki belediyeye ait başka bir hafriyat kamyonuna, ardından park halindeki diğer hafriyat kamyonuna çarparak durabilmişti. Çarpışmanın etkisiyle çıkan yangında kamyonların içerisinde bulunan Sütçü ile Çelik hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden Çelik için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenilen Çelik'in naaşı namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra Çelik'in ailesi, yakınları ve iş arkadaşları yer aldı.

Hayatını kaybeden diğer işçi Ömer Sütçü'nün ise memleketi Haymana'nın Sinanlı köyünde defnedileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Emre Çelik, 3. Sayfa, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafriyat kamyonu kazasında vefat eden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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