Hafriyat Kamyonu Uçmaya Ramak Kaldı

Bariyerleri aşarak ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçitten uçmaya ramak kala durdu

HATAY - Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, orta bariyeri aşarak ilerlediği esnada uçmaya ramak kala üst geçidin bariyerine çarparak durdu.

Kaza, Antakya çevre yolu Günyazı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Oruçbey Lojistik'e ait Man marka hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kamyon, orta refüjdeki elektrik direğini de devirerek kenar bariyerlerine çarparak uçmaya ramak kala durdu. Bölgeye kısa sürede sağlık, 112 ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleride motor kısmında yangın çıkan araca müdahale etti. Aracın şerit değiştirdiği esnada karşı yönden araç gelmemesiyse olası faciayı önledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili incelene başlattı