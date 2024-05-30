Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü - Son Dakika
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Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaya sebep olduğu iddia edilen kamyonun camları ve bazı bölgeleri, ölenlerin yakını tarafından çekiçle parçalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.05.2024 20:03
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Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü

Kazaya karışan kamyonun camları ve bazı bölümleri ölenlerin yakını tarafından çekiçle parçalandı

SAKARYA - Sakarya'nın Ferizli ilçesi D-650 kara yolun da otomobil ile hafriyat kamyonun karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyonun camları ve bazı bölgeleri ise hayatın kaybedenlerin yakını tarafından çekiçle parçalandı.

Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kavşakta meydana gelen olayda, sürücü Canan Emlikli idaresindeki 54 ADY 784 plakalı SEAT marka otomobil, Y.K. idaresindeki 54 D 8763 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kamyon ile birlikte sürüklenen otomobil adeta kağıt gibi ezilirken otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Mükerrem Derinlik olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki yapılan incelemelerin ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken hayatını kaybedenlerin yakını elindeki çekiçle, kamyonun camlarını ve bir bölümünü parçaladı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü - Son Dakika

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