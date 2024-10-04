Haiti'de Çete Baskını: 20 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Haiti'de Çete Baskını: 20 Ölü

Haiti'nin Pont-Sondé kasabasındaki silahlı çete baskınında 20 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

04.10.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haiti'de bir kasabaya silahlı çete tarafından düzenlenen baskında en az 20 kişinin öldüğü 50 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'a 71 kilometre uzaklıkta bulunan Artibonite bölgesine bağlı Pont-Sondé kasabasına silahlı Gran Grif adlı çete tarafından baskın düzenlendi. Baskında aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişinin öldüğü 50 kişinin de yaralandığı olayda kasabadakiler baskın nedeniyle evlerini terk etti. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, silahlı çete baskını "katliam" olarak tanımlanırken ülkenin en şiddetli çetelerinden biri olarak kabul edilen Gran Grif çetesinin üyeleri 2023 yılının Ocak ayında Port-Sondé yakınlarındaki karakola baskın düzenlemek ve 6 polisi öldürmekle suçlanmıştı. 100 üyesi bulunduğu ifade edilen çete ayrıca 700 bin kişiye hizmet veren bir hastanenin kapatılmasına neden olmakla suçlanıyor. - PORT AU PRINCE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hükümet, Dünya, Haiti, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Haiti'de Çete Baskını: 20 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
12:15 Fernas Madencilik’te neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas Madencilik'te neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
21:39 Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:25 ’İş güvenliği nerede’ dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi 'İş güvenliği nerede' dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi
21:22 PFDK’dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi’ye çok konuşulacak ceza PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:50 Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
20:40 FIFA’dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı
20:25 Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 14:23:05. #1.13#
SON DAKİKA: Haiti'de Çete Baskını: 20 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement