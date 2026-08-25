Haiti’de çete saldırısı: 47 ölü, 22’den fazla yaralı - Son Dakika
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Haiti’de çete saldırısı: 47 ölü, 22’den fazla yaralı

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Haiti'nin başkenti Port-au-Prince yakınlarındaki Kenscoff'ta çetelerin düzenlediği baskında en az 47 kişi öldü, 22'den fazla kişi yaralandı. BM saldırıyı doğrularken, Haiti yönetimi bölgeye takviye güç gönderildiğini açıkladı.

Karayip Denizi'ndeki ada ülkesi Haiti'de çetelerin gerçekleştirdiği saldırılarda 47 kişi hayatını kaybetti, 22'den fazla kişi yaralandı.

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'teki Kenscoff yerleşim yerine pazar gecesi çeteler tarafından baskın gerçekleştirildi. Kenscoff Belediye Başkanı Jean Massillon, çete üyelerin evleri ateşe verdiğini ve bazı sakinleri öldürdüğünü ifade etti. Birleşmiş Milletler, saldırıda en az 47 kişinin hayatını kaybettiğini ve 22'den fazla kişinin yaralandığı açıkladı. Haiti Başbakanı Alix Didier Fils-Aime'nin ofisinden yapılan açıklamada, saldırılar kınandı ve güvenlik güçlerinin en yüksek alarm durumunda olduğu, bölgeye takviye birliklerin sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Kenscoff terk edilmeyecek. Haiti haydutların eline teslim edilmeyecek" denildi.

Başkentin dışındaki tepelerde yer alan Kenscoff, aylardır çete şiddetiyle boğuşuyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2025'in başlarında çete saldırıları 260'tan fazla kişinin ölümüne ve 200 evin yıkılmasına veya ateşe verilmesine, 3 bin kişinin de yerinden edilmesine yol açtı. O zamandan bu yana en az 10 saldırı daha gerçekleştirildi.

Haiti'deki güvenlik durumu

Amerika kıtasının en yoksul ülkesi Haiti'de yıllardır siyasi istikrarsızlık, yolsuzluk, doğal afetler ve çete şiddeti yaşanıyor. Haiti'nin başkenti ve çevresindeki bölgeler, son yıllarda giderek artan bir şekilde suç örgütlerinin kontrolü altına girdi. Uluslararası toplumun Haiti'nin yetersiz donanıma sahip polis gücüne destek verme girişimleri, şiddet içeren çeteleri kontrol altına almakta başarısız oldu. Birleşmiş Milletlere göre Haiti'nin toplam 11 milyonluk nüfusunun yaklaşık 1.5 milyonu şu anda yerinden edilmiş durumda, 5 milyondan fazla kişi ise ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.

Ülkede son seçim 2016'da yapılmıştı. Önceki Cumhurbaşkanı Jovenel Moise 2021'de suikast sonucu öldürülürken, yerine henüz kimse atanmadı. Haiti'de bu yıl Aralık ayında seçim yapılması planlanıyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Prince, Haiti, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haiti’de çete saldırısı: 47 ölü, 22’den fazla yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haiti’de çete saldırısı: 47 ölü, 22’den fazla yaralı - Son Dakika
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