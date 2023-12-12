Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Hakem Halil Umut Meler saldırısında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçı ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya inerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Olay sonrası kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördü. Tedavinin ardından aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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