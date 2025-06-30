Hakkari\'de 14 Farklı Noktada Yangın Çıktı

Hakkari'de hafta sonu 14 ayrı bölgede çıkan yangına ekipler müdahale etti.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kentin farklı noktalarında çıkan 14 ayrı yangına müdahale etti. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan orman, anız ve çeşitli alanlardaki yangınlara hızlı şekilde müdahale eden ekipler, yoğun bir çalışma temposu yürüttü. İtfaiye ekipleri; Biçer Mahallesi 711 Sokak, Sümbül Mahallesi kent ormanı, Gazi Mahallesi Keskinler Semti, Tekser Mahallesi kent ormanı, Bağlar ile Aşağı Merzan Mahallesi, şehir stadı çevresindeki oto lastikçi, Biçer Mahallesi Derviş Yalım İlkokulu yakını, Merzan Mahallesi Sanayi Caddesi Avaşin Market yanı, Sümbül Halı Saha yanı, Çimenli Köyü Seyitler Mahallesi ve Çukurca karayolu üzerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale etti. Ayrıca ekipler Otluca-Körçe köyü civarında çıkan trafo yangınına Arslankaya tüneli civarındaki orman ve anız yangınına da hızlıca müdahale etti. - HAKKARİ