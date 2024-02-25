Hakkari\'de 17 Kilo Metamfetamin ve 13 Kilo Altın Ele Geçirildi

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Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 17 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ve kaçak 13 kilo altın, 42 adet cep telefonu, 105 adet adaptör, 104 adet kablo ve 15 adet marka ayakkabı ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlileri, ilimiz genelinde her türlü kaçakçılık faaliyetinin men edilmesine yönelik yapılan teknik analiz çalışmaları neticesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Şemdinli ilçesinde bir araçta yapılan aramada çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş vaziyette bulunan 13 adet 1 kilogram ağırlığında toplamda 13 kilo altın, 42 adet cep telefonu, 105 adet adaptör, 104 adet kablo ve 15 adet marka ayakkabı olmak üzere yaklaşık piyasa değeri 27 milyon olan kaçak malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. Öte yandan polis ekipleri, saha/sokak çalışmalarında ilimizden batı illerine uyuşturucu madde sevk edileceği şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine analiz sistem çalışmaları ile bilgi kıymetlendirilerek yapılan çalışmalarda bir minübüste yapılan kontrollerde 4 farklı pet şişenin içinde dondurulmuş vaziyette 17 kilo 300 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayın şüphelisi 1 şahıs, işlemleri sonrasında aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi" denildi. - HAKKARİ