Hakkari'de 5 Ayda 54 Kişi Suçlardan Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hakkari'de 5 Ayda 54 Kişi Suçlardan Yakalandı

Hakkari Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleri ile birlikte yapılan asayiş toplantısında, 2024 yılının Ocak ile Mayıs ayları arasındaki 5 aylık dönemde çeşitli suçlardan 54 kişinin yakalandığı açıklandı. Vali Çelik, hırsızlık olaylarının azalmasına rağmen dolandırıcılık suçlarının arttığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, Narkotik ve Kaçakçılık suçlarında gerçekleşen başarılı operasyonlar ve 54 şahsın yakalanmasında emeği geçen kolluk görevlilerine teşekkür etti.

27.05.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de 2024 yılının Ocak ile Mayıs ayları arasındaki 5 aylık dönemde çeşitli suçlardan 54 kişi yakalandı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleri ile birlikte asayiş toplantısı yaptı. Toplantıda 19-25 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı haftasına oranla analizini içeren brifingler ile yılın ilk 5 ayında meydana gelen olayların önceki yılın aynı dönemine oranla analizleri incelendi. 2024 yılının Ocak ile Mayıs ayları arasındaki 5 aylık dönemde meydana gelen hırsızlık olaylarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 oranında azaldığı belirten Vali Çelik, haftalık bazda incelenen dolandırıcılık suçlarında; bilişim sistemleri yoluyla, iletişim yoluyla, sosyal medya yoluyla ve alışveriş yoluyla gerçekleşen dolandırıcılık suçlarının arttığı ve 2024 yılının Ocak ile Mayıs ayları arasındaki 5 aylık dönemde meydana gelen Dolandırıcılık olaylarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında arttığını söyledi. Vatandaşların dolandırıcılık suçlarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği yönünde uyarılarda bulunan Vali Çelik; Narkotik suçlarında gerçekleşen başarılı operasyonların yüzde 33 oranında ve Kaçakçılık suçlarında gerçekleşen başarılı operasyonların yüzde 77 oranında artmasında, aynı zamanda dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 54 şahsın yakalanmasında emeği geçen kolluk görevlilerine teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

İdris Yılmaz, Tuğgeneral, Ali Çelik, Narkotik, Jandarma, Hakkari, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de 5 Ayda 54 Kişi Suçlardan Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
12:03 Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 14:32:00. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de 5 Ayda 54 Kişi Suçlardan Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement