Hakkari'de 5 Ayda 54 Kişi Suçlardan Yakalandı

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Hakkari'de 2024 yılının Ocak ile Mayıs ayları arasındaki 5 aylık dönemde çeşitli suçlardan 54 kişi yakalandı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleri ile birlikte asayiş toplantısı yaptı. Toplantıda 19-25 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı haftasına oranla analizini içeren brifingler ile yılın ilk 5 ayında meydana gelen olayların önceki yılın aynı dönemine oranla analizleri incelendi. 2024 yılının Ocak ile Mayıs ayları arasındaki 5 aylık dönemde meydana gelen hırsızlık olaylarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 oranında azaldığı belirten Vali Çelik, haftalık bazda incelenen dolandırıcılık suçlarında; bilişim sistemleri yoluyla, iletişim yoluyla, sosyal medya yoluyla ve alışveriş yoluyla gerçekleşen dolandırıcılık suçlarının arttığı ve 2024 yılının Ocak ile Mayıs ayları arasındaki 5 aylık dönemde meydana gelen Dolandırıcılık olaylarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında arttığını söyledi. Vatandaşların dolandırıcılık suçlarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği yönünde uyarılarda bulunan Vali Çelik; Narkotik suçlarında gerçekleşen başarılı operasyonların yüzde 33 oranında ve Kaçakçılık suçlarında gerçekleşen başarılı operasyonların yüzde 77 oranında artmasında, aynı zamanda dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 54 şahsın yakalanmasında emeği geçen kolluk görevlilerine teşekkür etti. - HAKKARİ