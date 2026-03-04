Hakkari'de 7 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de 7 Suçlu Yakalandı

Hakkari\'de 7 Suçlu Yakalandı
04.03.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 7 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı. Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K., Yüksekova ilçe merkezinde JASAT ekiplerince yakalandı. Birden fazla hırsızlık olayının faili olarak 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E., Keklikpınar Mahallesi'nde saklandığı metruk binada ele geçirildi. Bahis ve kumar oyunları ile ilgili suçlardan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O., kaçakçılık suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.D., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö., kaçakçılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.M. ile akaryakıt ve tütün mamulleri ile ilgili kaçakçılık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Hakkari'de yakalandı. Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Hırsızlık, 3. Sayfa, Jandarma, Hakkari, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 7 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran’a saldıran Trump’a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler İran'a saldıran Trump'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler
İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama ''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama

21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle başlayamadı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle başlayamadı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 21:27:28. #7.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de 7 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.