Hakkari'de Ayı Saldırısı: Çoban Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Hakkari'de Ayı Saldırısı: Çoban Ağır Yaralandı

Hakkari'nin Otluca köyünde çobanlık yapan Cihan Kutluk, hayvanlarını otlattığı sırada bir ayının saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. Kutluk'un tedavisi devam ediyor.

29.08.2024 12:24
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Hakkari'nin Otluca köyünde ayının saldırısına uğrayan çoban Cihan Kutluk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezinden 20 kilometre uzaklıktaki Otluca köyü kırsalında meydana geldi. Çobanlık yapan Cihan Kutluk, hayvanlarını otlattığı esnada bir ayının saldırısına uğradı. Köylüler tarafından olayın fark edilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı çobanı ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumu ciddiyetini koruyan Kutluk'un tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer ise vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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