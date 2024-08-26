Hakkari\'de Başıboş Köpekler Tavukları Telef Etti

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpekler, girdiği kümeste çok sayıda tavuğu telef etti.

Edinilen bilgilere olay, dün gece Güngör Mahallesi'nde ikamet eden Nizam Boz isimli vatandaşın kümesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde başıboş köpekler Boz ailesinin tavuk kümesine girdi. Köpekler çok sayıda tavuğu telef ederken, çok sayıda tavuk ise kayboldu.

Sabah bahçeye giden Nizam Boz karşılaştığı manzara karşısında şoka uğrarken, mağdur olduklarını belirtti. Boz, "Dün gece başıboş köpekler benim bahçemde bulunan kümese girerek 60'a yakın tavuğumu telef etti. Bunun yarısını da ya yemişler ya da kayboldu. Manzara çok üzücü. Özenle beslediğim tavuklarım başıboş köpekler nedeniyle yok oldu. Geçen sene de aynı durumu yaşadım, yine çok sayıda tavuğum telef edildi. Artık yetkililer bir çare bulsunlar bu köpeklere. İnan şu an çok zor durumdayım ve mağdurum" dedi. - HAKKARİ