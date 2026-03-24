Hakkari\'de Çığ Tehlikesi

Hakkari'de yoğun kar yağışı sonrası iki ayrı noktada düşen çığlar görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Karayolları ekipleri Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak köyünde karla mücadele çalışmalarını yürütürken, 5 dakika farkla gelen çığdan kurtuldu. Çığ nedeniyle kapanan yol, tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Çukurca Akkaya köyü yakınlarında da vadiye düşen çığ, köylüler tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, bölgedeki kar ve hava şartlarının tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. - HAKKARİ