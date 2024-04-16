Hakkari'de Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hakkari'de Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Gerçekleştirildi

Hakkari\'de Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Gerçekleştirildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi' uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 97 okul çevresi, 4 metruk bina, 20 umuma açık iş yeri, 7 park bahçe, 118 servis aracı ve 100 araç kontrol edildi. 648 kişi sorgulanarak 4 yoklama kaçağı tespit edildi.

16.04.2024 10:28
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.

07.30 - 18.00 saatleri arasında Hakkari genelinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik denetimlerini yürüten polis ekipleri; okulların yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar gibi umuma açık yerler tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 97 okul çevresi, 4 metruk bina, 20 umuma açık iş yeri, 7 park bahçe, 118 servis aracı ve 100 araç kontrol edilen uygulamada, 648 kişi sorgulanarak 4 yoklama kaçağı tespit edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Gerçekleştirildi - Son Dakika
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