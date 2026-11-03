Hakkari'de ekim asayiş verilerinde suçlarda düşüş görüldü, aranan 392 kişi yakalandı - Son Dakika
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Hakkari'de ekim asayiş verilerinde suçlarda düşüş görüldü, aranan 392 kişi yakalandı

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Hakkari\'de ekim asayiş verilerinde suçlarda düşüş görüldü, aranan 392 kişi yakalandı
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Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığındaki asayiş toplantısında ekim güvenlik verileri değerlendirildi. Mal varlığı suçlarında yüzde 4, kasten yaralamada yüzde 16, dolandırıcılıkta yüzde 56, aile içi ve kadına karşı şiddette yüzde 28 düşüş yaşandı; aranan 392 kişi yakalandı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığında gerçekleştirilen asayiş toplantısında ekim ayı güvenlik verileri değerlendirildi.

Hakkari'de kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, düzenlenen asayiş toplantısında ele alındı. Vali İbrahim Taşyapan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Göç Müdürü Melih Yeğen ve ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda, 1-31 Ekim tarihleri arasında Hakkari genelinde meydana gelen asayiş olayları ve güvenlik faaliyetleri, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Paylaşılan verilere göre, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 4, kasten yaralama olaylarında yüzde 16, dolandırıcılık suçlarında yüzde 56 azalma yaşandı. Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında ise yüzde 28 düşüş kaydedildi.

Narkotik suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik başarılı operasyonlarda yüzde 3 artış sağlanırken, çeşitli suçlardan aranan 392 kişi de yakalandı. Vali İbrahim Taşyapan, kentte huzur ve güven ortamının korunması, suç oranlarının ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin azaltılması için özveriyle çalışan kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, başarılı çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesini istedi.

Kaynak: İHA
Hakkari Valiliği3. SayfaHakkariAsayişSon Dakika

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