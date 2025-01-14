Hakkari\'de Ev Yangını Korkuttu

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Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde çıkan yangın korkuttu.

Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Halil Kaya isimli vatandaşın depo olarak kullandığı evinin bodrum katında belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine itfaiye ekibi hemen harekete geçti. Yangın büyümeden itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alınırken, depoda ise büyük hasar meydana geldi.

Mahalle sakinleri, olay yerine zamanında gelen itfaiye ekibi sayesinde alevlerin evin tamamına sıçramadan söndürüldüğünü belirterek teşekkür ettiler. - HAKKARİ