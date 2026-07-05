Hakkari'de eve giren yılan paniğe neden oldu - Son Dakika
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Hakkari'de eve giren yılan paniğe neden oldu

Hakkari\'de eve giren yılan paniğe neden oldu
05.07.2026 11:50  Güncelleme: 11:59
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Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde bir eve giren yılan, aile fertlerine korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yılanı zarar vermeden yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Hakkari'de bir eve giren yılan, aileye korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, Dağgöl Mahallesi'nde ikamet eden S.Ç. isimli vatandaşın evine yılan girdi. Durumu fark eden aile, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde yaptıkları arama sonucu yılanı dolapların arkasında buldu. Ekipler, yılanı zarar vermeden bulunduğu yerden çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı. Büyük korku yaşayan aile fertleri, hızlı müdahalelerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de eve giren yılan paniğe neden oldu - Son Dakika

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