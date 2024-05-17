Hakkari'de Eylem ve Etkinlikler Yasaklandı - Son Dakika
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Hakkari'de Eylem ve Etkinlikler Yasaklandı

Hakkari\'de Eylem ve Etkinlikler Yasaklandı

Hakkari Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Yasaklama kararı, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla alındı.

17.05.2024 09:13
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Hakkari Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 16.05.2024 saat 18.30'dan itibaren geçerli 19.05.2024 tarihi de dahil saat 23.59'a kadar 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Eylem ve Etkinlikler Yasaklandı - Son Dakika

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