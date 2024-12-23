Hakkari\'de Geniş Kapsamlı Polis Denetimleri

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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de polis ekiplerince kent genelinde geniş çapta uygulama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda kara yolları, Zap suyu çevresi ile vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda kimlik kontrolü, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapan ekipler şüpheli araçlarda da arama yaptı. Denetimlerde suç ve suçlularla mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. - HAKKARİ