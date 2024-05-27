Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü \'Hayatla Yarışılmaz\' Sloganıyla Radar Denetimi Yaptı

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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Hayatla Yarışılmaz" sloganı ile radar denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik birimleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeni ile denetimlere ağırlık verdi. Hava destekli denetimde emniyet kemeri, cep telefonu ve yaya geçidi konuları üzerinde durularak, hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için "Hayatla Yarışılmaz" sloganı ile radar denetimi yapıldı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetleme ve bilgilendirme çalışmalarının 7 gün 24 saat kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için her şeyden önemlidir" dediler. - HAKKARİ