Hakkari\'de İtfaiye Ekipleri 4 Noktada Yangına Müdahale Etti

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 4 ayrı noktadaki anız ve bahçe yangınlarına hızlı bir şekilde müdahale etti.

Ekipler, Bağlar ile Bay köyü arasındaki bölge, Emniyet Lojmanları çevresi ve Merzan Saha bitişiğinde çıkan anız yangınlarını yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürdü. Biçer Mahallesi'nde ise bir bahçede çıkan yangın, çevrede korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sayesinde alevler evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Mahalle sakinleri, yangının büyümeden söndürülmesini sağlayan itfaiye personeline ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ